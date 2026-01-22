Ülke genelindeki hava ve deniz limanlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün narkotik dedektör köpekleri “Lokum ve Pamir” eşliğinde yapılan denetimlerde, dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, denetimlerde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapacak E.B.S’nin (E-56) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ercan Havalimanı’nda ise, ülkeye giriş yapacak B.A’nın (E-42) tasarrufunda yaklaşık 2 gram, A.T’nin (E-44) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ve E.A’nın (E-52) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği Ekipleri tarafından, Long Beach bölgesinde şüpheli olarak görülen I.I.A’nın (E-27) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.