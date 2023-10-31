Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko Güç Operasyonunda tutuklanan Kamil Tosun bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko-3 Operasyonunda Kamil Tosun’un tasarrufunda yaklaşık 8 ayrı paket halinde 241 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının aranan bir şahsın aracılığı ile uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu ve aranan şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu maddeleri belirlenen noktalara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bu iş karşılığında 250 Euro alacağını da itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini belirtti. Zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, aleyhine getirilen uyuşturucu madde tasarrufu ve ithal davalarını da kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, ancak daimi ikametgahının güney olduğunu ve 23 yıldır orada yaşadığını açıkladı. Polis, zanlının daimi adresinin güney olduğunu, teminatla serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.