Mutluyaka’da, bir şahsa ait inşaatın damında çalışan izolasyon şirketi çalışanı Muhammad Bilal (E-24), duvar üzerinden geçmek istediği sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 3,45 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Bilal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle yapılan ameliyatın ardından, Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

- İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.