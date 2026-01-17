Gazimağusa ve Gönyeli’de meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün Gazimağusa’da bir kasap dükkanında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç adet çalıntı hayvan eti mühürleme aleti bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu işyeri işletmecisi M.K.(E-32) tutuklandı.

- Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de, geçen gün, bir evin yatak odasının açık pencere kısmından içeri giren kimliği meçhul kişi veya kişiler, dolap içerisindeki kasayla birlikte toplam 25 bin 40 ABD doları, 18 bin 300 Sterlin, 20 bin TL, 350 Euro nakit para ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-26) tutuklandı.

- Hırsızlık zanlısı Girne Limanı’nda tutuklandı

Gönyeli’de, 30 Aralık’ta bir ATM cihazında hesabına 17 bin TL yatırmaya çalışan bir şahıs, işlem tamamlanmadan cihazdan ayrıldı. Bankamatik işlemi iptal ederek nakit parayı geri iade ettiği sırada, başka işlem yapmak için ATM’ye gelen kimliği meçhul kişi, iade edilen parayı alarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.G.(E-46), Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.