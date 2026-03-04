“Rum Yönetimi boyundan büyük işlere kalkıştı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerin KKTC için yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek KKTC’nin bundan sonraki süreçte bölgesel barış açısından daha aktif rol üstlenebileceğine dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin boyundan büyük işlere kalkıştığına da işaret eden Öztürkler, güçlü bir KKTC’nin hem Türkiye’nin beklentisi hem de Türk dünyasının ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Ankara’da gerçekleştirdiği temaslara değinen Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmelerde parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra güvenlik konularının ele alındığını söyledi. Öztürkler, Ankara’da gaziler ve bakanların katıldığı iftar yemeğinde de iki ülke arasındaki kardeşliğin vurgulandığını kaydetti.

- “Süreç Doğu Akdeniz’de yeni bir kırılma noktası olabilir”

Hafta sonunda başlayan İsrail–İran geriliminin bölgesel dengeleri kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Öztürkler, sürecin Doğu Akdeniz’de yeni bir kırılma noktası olabileceğini belirtti.

“İngiltere’nin üsleri üzerinden İsrail ve ABD’nin yanında yer alması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’in uydusu gibi hareket etmesi ve İran’ın İngiliz üslerini hedef alması adayı doğrudan risk altına soktu” diyen Öztürkler, bu gelişmeler üzerine KKTC’de güvenlik toplantıları yapıldığını, kriz yönetimi ve Türkiye ile eşgüdüm konularının ele alındığını ifade etti.

Öztürkler, Rum Yönetimi’nin tek taraflı silahlanma ve İsrail ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının ihtiraslarını ortaya koyduğunu, KKTC’nin ise kendi güvenliğini tayin etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

- “Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün önemi bir kez daha ortaya çıktı”

Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Öztürkler, bunun KKTC’nin güvenlik politikalarının temel dayanağı olduğunu ve halkın huzuru açısından vazgeçilmez bir unsur olarak görüldüğünü söyledi.

Öztürkler, KKTC’nin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde kendisini yeniden konumlandırması gerektiğini belirterek, “Adada artık iki devlet olması gerektiği daha da belirginleşmiştir. Meşruiyetimizi güçlendirmek ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak için yeni adımlar atmalıyız” dedi.

Öztürkler, halkın güvenliği için sivil savunma ve kriz yönetimi alanında atılacak adımların yeniden gözden geçirildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.