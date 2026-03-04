Girne, Türkmenköy-Dörtyol ile Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında; biri yaya, ikisi çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah, sürücü Cemile Benli (K-39) yönetimindeki RG 500 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken, Türkmenköy-Dörtyol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. Benli'nin kullandığı araç Erdal Hüseyin Düzova (E-20) yönetimindeki AA 199 N plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan RG 500 plakalı araç sürücüsü Cemile Benli ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmetemin Benli (E-10), Emine Benli (K-10) ve AA 199 N plakalı araç sürücüsü Erdal Hüseyin Düzova, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Girne’de aracın çarptığı yaya yaralandı

Girne’de bir markete ait araç park yerinde, dün, sürücü Dilek Ay (K-50), yönetimindeki EV 198 plakalı araçla geri geri dikkatsizce seyretderken, arkasında yaya olarak yürüyen Ayşe Şamlı’ya (K-50) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen kazada ise sürücü Gökhan Kınış (E-47), yönetimindeki FL 158 plakalı araçla Korkuteli Köyü’nden Lefkoşa-Gazimağusa ana yoluna doğru seyrederken anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. Kınış'ın kullandığı aracın Cemal Aslan (E-45) yönetimindeki ZUB 640 plakalı olanın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZUB 640 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Aslan (E-25), Odır Vıncent (K-34) ve Leela Manma Woenıma (K-26), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Mücahit Aslan ile Odır Vıncent’in ise sol omuz kemiklerinde kırık teşhisiyle ortopedi servisine sevk edildi.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor