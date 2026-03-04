Girne, Türkmenköy-Dörtyol ile Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında; biri yaya, ikisi çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah, sürücü Cemile Benli (K-39) yönetimindeki RG 500 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken, Türkmenköy-Dörtyol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. Benli'nin kullandığı araç Erdal Hüseyin Düzova (E-20) yönetimindeki AA 199 N plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan RG 500 plakalı araç sürücüsü Cemile Benli ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmetemin Benli (E-10), Emine Benli (K-10) ve AA 199 N plakalı araç sürücüsü Erdal Hüseyin Düzova, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Girne’de aracın çarptığı yaya yaralandı

Girne’de bir markete ait araç park yerinde, dün, sürücü Dilek Ay (K-50), yönetimindeki EV 198 plakalı araçla geri geri dikkatsizce seyretderken, arkasında yaya olarak yürüyen Ayşe Şamlı’ya (K-50) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen kazada ise sürücü Gökhan Kınış (E-47), yönetimindeki FL 158 plakalı araçla Korkuteli Köyü’nden Lefkoşa-Gazimağusa ana yoluna doğru seyrederken anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. Kınış'ın kullandığı aracın Cemal Aslan (E-45) yönetimindeki ZUB 640 plakalı olanın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZUB 640 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Aslan (E-25), Odır Vıncent (K-34) ve Leela Manma Woenıma (K-26), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Mücahit Aslan ile Odır Vıncent’in ise sol omuz kemiklerinde kırık teşhisiyle ortopedi servisine sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerini kabul etti
İçeriği Görüntüle

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor