Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket" suçlarından tutuklanan H.K. teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube'sinden bir ekibin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen yerde devriyede oldukları bir esnada Gazimağusa istikametine doğru şüpheli bir şekilde seyretmekte olan BMW marka bir aracı durdurduklarını söyledi.

11 Gram Bonzai ve 6 Hap Ele Geçirildi

Polis, araç içerisinde yapılan aramada aracın orta konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet yarısı içilmiş sigara izmariti ve 6 adet hap bulanarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturma Tamamlandı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek süre alındığını ve bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ve soruşturmanın zanlı etki edebileceği oranının tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla Serbest Bırakıldı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 800 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.