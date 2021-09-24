Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Muhalefet partileri ile bir çok sivil toplum örgütü hem Başbakan’a hem de hükümete ateş püskürüyor ama anladık ki Başbakan Saner bunları çok da önemsemiyor…
Diyor ki;
Çıksınlar ortaya boy ölçüşelim…
Onların ve bizim iktidar dönemindeki icraatları alt alta koyup neticeyi görelim!
Saner’e göre muhalefet sadece laf üretiyor…
Çok daha da önemlisi şu cümlesi oldu;
Buyursunlar iktidar olsunlar dedik bir kenara çekildik, ama buna cesaret bile edemediler…
Çünkü çok iyi biliyorlardı ki hele de bu pandemi döneminde tek bir icraat bile yapamayacaklar, ellerine yüzlerine bulaştıracaklar…
Aslında bir kez daha şunu demek istiyor;
Ankara ile ilişkileri bizden daha sağlıklı kimse götüremez…
Çok sağlıklı bir görüş olmasa da gerçeklik payı yok değil!
Saner 8 ay gibi çok az sürede dört dörtlük olmasa da çok icraatlar gerçekleştirdiklerini bunu da Ankara ile ilişkiler nedeniyle sağladıklarını ifade ediyor…
Dolayısıyla bizim de aklımızdan geçiyor;
Sahi bu süreçte iktidarda UBP değil de diğer muhalefet partileri olsaydı şu anki durum ne olurdu diye…
Saner’in ‘korku’ ifadesi bu yüzden olsa gerek!
…
Dün vatandaşlık konularını kaleme almıştık…
Yeni Cumhurbaşkanlığı sarayına karşı olmadığımızı ancak bu binanın mimarının neden gereksiz yere KKTC vatandaş yapıldığını sorgulayıp hatta talimat mı geldi diye de sormuştuk!
Başbakan Saner’in farklı düşünmediğine memnun olduk…
Saner pek ala ki Türkiye’den gelecek olan mimarın bir de burada ortağı olması gerektiğini, onun için vatandaş yapılmasının da çok gerekli olmadığını söyledi…
Tabi ki bu söylemde kalmamalıdır!
Kıbrıs Türkü verilen vatandaşlıklar konusunda hayli hassastır, kimlik erozyonuna karşıdır, bunun önüne geçilmesi de hükümet edenlerin görevidir…
Saner gerçekten de bu görüşünde samimiyse yapılması gerekeni yapıp, kimse artık bu arkadaş eğer verildiyse vatandaşlığını iptal etmelidir!
Zira artık bu halk sadece söylem değil eylem de beklemektedir…
Hem Başbakanı hem de tüm hükümet üyelerini bu konuda inisiyatif almaya davet ediyoruz!
…
Dün öğlen saatlerinde Radyo Vatan’daki konuğumuz Başbakan Ersan Saner olunca kurultayı konuşmak olmazdı…
Karşısında rakip olanlara az da olsa sitem etti!
Saner diyor ki;
Onlar sadece kurultay derdinde gün boyu bunun için çalışıyorlar ama benim bu şansım yok…
Benim önceliğim hükümet icraatları ve tabi ki ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum…
Atanmış Başbakan sözüne de fena halde içerliyor ve soruyor;
Beni kim, neden atadıysa söylesinler ben de bileyim!
Bu iddia sadece muhalefetin değil aynı zamanda parti içi muhaliflerin ve tabi ki rakip adayların öne sürdüğü konu…
Gerçekten parti içinde bunu yürekli bir şekilde dile getirecek tek bir kişi bile yok mu?
Sahi, Saner’in şu anki koltuğuna kim ve neden atadı…
Hoş bu artık sadece partinin değil tüm ülkenin tartıştığı ve eleştirdiği bir tartışma konusu haline gelmiştir!
…
Başbakan Saner dünkü programda samimi bir itirafta bulunarak Kıb-Tek’in şimdiye dek yaptığı ihaleleri de eleştirdi…
Ama kendisi artık bundan sonrası önemli diye düşünüyor!
Hatta konuyla ilgili muhalefet parti başkanları ile de telefonda konuşacağını, bir uzlaşmaya varılacağına olan inancını dile getirdi…
Biz de dedik ki, telefonda değil de artık bu işleri yüz yüze gerçekleştirin!
Tabi ki kendi bileceği bir iş ve koskoca başbakana akıl verecek değiliz…
Ama bize göre aklın yolu birdir!
Boş suçlamalar ve karşılıklı atışmalar hiçbir işe yaramaz…
Onlar birbirini suçlar bizler bunu konu eder, manşetlere taşırız da bunun ülkeye zerre kadar faydası olmaz!
Kıbrıs Türk halkı şu anda hak etmediği bir süreçten geçmekte, bunun da altında ezilmektedir…
İktidar ve muhalefet hatta sevil toplum örgütleri eğer bir masa başında toplanır da sorunlara ortak çözümler bulmak için çaba sarf ederse, en azından bir umut doğacaktır!
Bu halkın artık boş sözlere karnı tok…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Mehmet HULUSİOĞLU, Çatalköy’de son zamanlar bir takım karanlık insanların yerleştiği bunların korumalarının bölgeden geçen vatandaşları sorgulamaya başladıkları yönünde şikayetler gelmeye başladı. Konuya polise taşımanız ve bu kişilerin sorgulanmasını sağlamanız bekleniyor…
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Sayın Hasan TAÇOY, G.Mağusa’dan partilileriniz arıyor kurultay çalışmaları için ziyaretlere ne zaman başlayacağınızı soruyorlar. Artık yerin altından çıkıp yer yüzü ile buluşma zamanınız gelmedi mi? Teşkilatçı olduğunuzu bilmeyen yok ama bu kadarı da hayli fazla oldu…
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Sayın Ersan SANER, muhalefet liderleriyle Kıb-Tek konusunu telefonda değil de yüz yüze görüşme kararı aldığınızı memnuniyetle öğrendik. En azından şimdi birbirinize kendinizi çok daha sağlıklı bir şekilde anlatacaksınız. Böyle girişimlerin devamını bekleriz…
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Sayın Ahmet KAŞİF, uzun bir süredir ikinci kentiniz olan Mersin’den geri dönüş için hazırlık yaptığınız ve önümüzdeki hafta başı kurultay çalışmalarına bizzat gönlünüzdeki aday için destek turlarına başlayacağınızı duyduk. Umarız gelirken bol miktarda cezerye de getirisiniz değil mi?
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Sayın Kutlu EVREN, külliye mimarının ani bir kararla vatandaş yapılması kararı toplum vicdanı tarafından kabul görmezken hazır başbakan da bu konuda olumsuz görüş belirttiğine göre iptali konusunda girişimde bulunmanız yerinde olacaktır…
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Sayın Erden PEKRİ, DP Gençlik kollarından istifa gerekçeleriniz arasında UBP’ye katılım düşünceniz olduğu da tahmin ediliyor. Bu arada açıkladığınız istifa gerekçeleri çok fazla anlaşılmamış yeni bir açıklama yapmayı düşünür müydünüz?
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, santrali kapatma tehditlerinize aralıksız devam ederken Allah için artık bir karar verseniz de şalterleri indirip ne olacağını hep birlikte görsek iyi olmaz mı? Zira açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı!
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Sayın Tahir TOPAL, şahıslar vergisinde bir kez daha birinciliği kaptırmayarak hem yakın çevrenizi hem de çalışanlarınızı derecesiz memnun ettiniz. Bu arada sürpriz yeni yatırımlara hazırlandığınız söyleniyor, hadi bakalım hayırlısı.
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Sayın Ünal ÜSTEL, bu köşede uyarımızdan sonra Akdoğan’ı bizzat ziyaret ederek artık belediyenin de antijen testi yapabileceği müjdesini vermek bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Zira bu konuda siyasetin öne geçtiği iddiaları yapılıyordu…
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Sayın Seniha KANATLI, Londra’da çok büyük ama şimdilik sürpriz bir proje için kolları sıvadığınız ve bundan böyle orada yaşama kararı aldığınızı duyduk. İnsan karnını nerede doyurursa memleketi de orasıdır değil mi? Allah utandırmasın artık…