Serbest Kürsü / Levent Özadam
Bu tartışmalar Beyaz Ev’de yapılan toplantıyla başladı...
Büyükelçi Başçeri, küskünleri toplayarak UBP’de toparlanma sürecini başlattı!
İşte o zaman Tatar’a hem parti içinden hem de dışarıdan tepkiler gelmeye başladı...
Toplantıya çağrılanların hemen hepsi bu durumdan rahatsız oldu!
Kimse şunu araştırmadı;
Bu toplantı kamuoyuna kim tarafından servis edildi!
Oysa bu haber toplantıda bulunan iki kişi tarafından basına sızdırılmış ve aynı zamanda teyit edilmişti...
Halen artçı depremler devam ediyor, ama Ersin bey biraz da seçim heyecanı ile derine inmiyor!
Belki de gerçekleri görmek istemiyor...
Oysa bütün bunlar yaşanmamış olsa seçimlerde işi çok daha kolay olacak, en azından ‘müdahale’ tartışmaları yaşanmayacak, selametle yoluna devam edecekti!
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Ve tabi ki su konusu...
Uzun bir arıza döneminden sonra dün törenle su yeniden çeşmelerden akmaya başladı!
Kimisi yine müdahale dedi...
Hatta Ankara’nın suyu seçim baskısı yaptığı da telaffuz edildi!
Kamuoyunun buna tepkisi ise şöyle oldu;
“Böyle müdahaleye can kurban...”
Zira artık ülke genelinde tüm depolardaki kirli kuyu suları bile boşalmıştı...
Bu arızanın seçimlere az bir süre kala giderilip, törenlerle yeniden suyun gelmesi konusunda müdahale benzetmelerine katılmayız!
Büyük bir insafsızlık olur bu...
Bu proje yıllar öncesinin projesiydi, milyar harcandı, tamiri için bile 600 Milyon TL para ödendi, bunun seçimlere müdahale olarak değerlendirilmesi fazlasıyla insafsızlık olur!
Bu arada YSK’nın seçim yasakları nedeniyle Geçitköy’deki töreni iptal etmesi de gayet doğal bir demokrasi göstergesiydi...
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Özgür Gazete’nin önceki günkü ön sayfasına gelince...
Öncelikle şunu da artık tartışmak gerek;
Seçimden kısa bir süre önce niye bu kadar internet gazetesi yayın hayatına girdi?
Bunların ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmadan bu tartışma son bulmaz...
Belli ki bu konuda muhalefet interneti daha iyi kullanarak hükümet edenlerin bir adım önüne geçti!
Yabancı istihbarat kaynakları olduğu iddiasına gelince...
Tatar’ın bu açıklamalarına katılmak mümkün değildir!
Hele de bazı gazetecileri topun ucuna koyan, dışlayan açıklamalar Tatar’a ne kazandıracaktı ki?
Zaten bu konuda tepkiler de gecikmedi...
Ne yalan söyleyelim burada iyi bir gazetecilik örneği gördük biz!
Bu arada kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Özgür Gazete’nin halen sabahları BRT ekranlarından kamuoyuna servis edilmesi bambaşka bir tartışma konusudur...
Bu gazetenin mimarları yabancı istihbarat örgütleri ise örneğin dünkü BRT yayınında niye bu gazeteyi ekranlarda bir kez daha gördük!
Bunlar fazlasıyla kafa karıştıran meseleler...
Ayrıca şu soru da cevap beklemektedir;
Bir ülkenin Başbakanı’nın bir otele giriş çıkışları resimleniyorsa, Başbakan ne kadar güvenlik içindedir?
Yabancı istihbarat ajanları aramızda bu kadar kolay cirit atıyorsa, bizim elimiz armut mu toplamaktadır?
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Dikkat ederseniz, seçim sürecinde alt yönetim üst yönetim iddiaları ve tartışmaları hep ön planda tutulmuştur...
Zaten son yıllarda iyice hırpalanan Türkiye-KKTC ilişkileri seçim sürecinde daha da zarar görmüş, müdahale tartışmaları ile yeni bir boyut kazanmıştır!
Oysa en geç 18 Ekim akşamı seçim süreci sona erecek, yine birbirimizin yüzüne bakacağız...
Ve elbette ki Kıbrıs Türkü’nün bir kez daha en büyük dayanağı Türkiye olacaktır!
Şu anda bir kez daha bize ulaşan can suyu hayatımızla eş anlamlıysa, Türkiye de aynı hassasiyete sahiptir...
Her iki tarafın siyasilerinin hataların ve yanlış kararlarının ana-yavru ilişkilerine darbe vurması kabul edilemezdir!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, seçim günü karantina otellerinde kalanların oy kullanamayacak olması konusunda bazı haklı tepkiler gelmeye başladı. Ha keşke onlar için de bir önlem alsaydınız. Bu arada seçim yasakları nedeniyle dünkü su törenini iptal etmeniz ne yazık ki etkili olmadı. Bakalım nasıl bir girişimde bulunacaksınız!
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Sayın Ersin TATAR, yabancı istihbarat örgütleri burada artık gazete çıkarıyorsa, bu gazetenin de her sabah devletin televizyonunda reklamı yapılıyorsa burada büyük bir çelişki var demektir. Bu arada siyasilerin ve makamların geçici ama medyanın da kalıcı olduğunu akıllardan çıkarmamak gerek değil mi?
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Sayın Fırat ATASER, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceğiniz adayı duyanların ciddi bir baskı içine girdikleri konuşuluyor. Ha keşke açık oynamasaydınız da belediyenin bir takım işleri sekteye uğramasaydı. Bakalım önceki gün akşam verdiğiniz yemek durumu idare edecek mi?
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Sayın Tolga ATAKAN, talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı’nın eşi dün sabah öyle açıklamalar yaptı ki kaza nedeninin artık en kısa zamanda ortaya çıkarılması elzem hale geldi. Acılı aileyi daha fazla merak içinde bırakmamak gerek değil mi?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, seçimlerin hemen ardından yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağını açıklamanız kamuoyunda büyük heyecan yaratmış. Umarız artık erken genel seçim de gündeme gelir de herkesin boyunun ölçüsünü görmüş oluruz...
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Sayın Sibel TATAR, seçimlerde partinin zayıf olduğu yerlerde inisiyatifi tamamen elinize alıp yoğun toplantılar yapmaya başlamışsınız. Özellikle kadın seçmenler üzerinde etkili olmanız bekleniyor, hayırlara vesile olsun artık...
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Sayın Ahmet ARKIN, Bakanlar Kurulu halen kapalı olan casinoların açılması kararını verdi ama nedense resmi açıklama bir türlü yapılmıyor. Siz yine de hazırlıklara başlayın zira hijyen ve sosyal mesafe yine ön planda olacak...
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Sayın Dursun OĞUZ, Türkiye suyunun yine dün çeşmelerden akmaya başlaması eminiz ki en fazla sizi fazlasıyla sevindirdi. Zira son günlerde hayli sıkıntı yapmış ve uykularınız kaçmıştı. Emeği geçen herkese teşekkürler, şimdi sıra artık suyun ekonomiye kazandırılmasındadır kuşkusuz...
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Sayın Özlem GÜRKUT, K.T. Tabipleri Birliği Başkanlığı için yeniden aday olduğunuzu duyduk, hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Serbest hekimler de karşınıza çok ciddi bir aday çıkardılar epey çekişmeli bir genel kurul olacağa benziyor...
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Sayın Kutlu EVREN, eski ekibi toplayıp seçimlere az bir süre kala sahaya indiğiniz konuşuluyor. Bu arada diyeti unutmamak gerek zira bizim seçimler tamamen yeme içme üzerine kurulmuştur değil mi? Aman dikkat!