Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Gülsel Davman, Kurucu Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin ve beraberlerindeki dernek yönetimi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, derneğin, ülkenin ihtiyacı olan dayanışma ruhuyla, özellikle huzurevi ve okullara yönelik yürüttüğü çalışmaları ve yapılan yardımları yakından takip ettiğini belirterek teşekkür etti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak dernek projelerinin yanında yer alarak destek verebileceklerini söyledi.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Gülsel Davman da 4 yıldır aktif olarak ada genelinde özellikle huzurevi ve okullara katkı yaptıklarını söyledi. İkinci el satışlardan elde edilen kaynaklarla, ihtiyacı olanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Gülsel Davman, derneğin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Kurucu Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin de konuşmasında, engelli bireyler ve yaşlıların sesi olarak farkındalığı artırarak devletin ilgisini o yöne çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ertarkan, yardıma ihtiyacı olan bireylerin topluma kazandırılması amacıyla son zamanlarda yürütülen projeler de dahil olmak üzere hayata geçirilen projeler hakkında bilgi paylaştı.

Dernek yetkilileri Erhürman’a, derneğin atölye faaliyetleri kapsamında oluşturulan el işi çalışmalarından takdim etti.