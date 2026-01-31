Çetereisi, kooperatifin hükümete bağlı olduğunu belirterek, üreticiden 24 TL taban fiyatla, borsadan ise 20–23 TL aralığında alınan sütün halka 60 TL’ye satılmasını eleştirdi. Hükümet edenlerin bu durumu açıklaması gerektiğini ifade eden Çetereisi, süt alımının güneye kaydığı yönündeki açıklamalara da dikkat çekerek, “Sonra çıkıp süt alımı da güneye kaydı deyip sütü de ithal etmek için mi?” ifadelerini kullandı.

Rum kesimindeki uygulamaya da değinen Çetereisi, üreticiden sütün 70 euro centten, yani yaklaşık 38,5 TL’ye alındığını, buna karşın halka 1 euroya satıldığını belirtti. “Siz hesabı yapın ve adaletsizliği görün” diyen Çetereisi, ülkede üreticinin günah keçisi ilan edildiğini, halkın mağdur edildiğini savundu.

Paylaşımında hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Çetereisi, “Bu memlekette üretici günah keçisi, halk mağdur, hükümet ise ortada. Başka bir sözüm yok” ifadelerine yer verdi.