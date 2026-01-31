Bağımsızlık Yolu, Anayasa Mahkemesi'nin Yasa Gücünde Kararname hakkındaki kararını değerlendirdi.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, “Anayasa Mahkemesi, patronların üçüncü uyruklu işçilere daha düşük ücret ödeyebilmesinin önünü açan Yasa Gücünde Kararname’yi anayasaya aykırı bularak durdurdu. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar emekçiler açısından önemli bir kazanım” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, CTP ve Dev-İş tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan, daha sonra CTP’nin açtığı dava üzerinden görüşülmesine devam edilen Yasa Gücünde Kararname’nin, hükümet tarafından hayata geçirilmek istendiğini belirterek, kararname ile barınma ve beslenme yardımı karşılığında üçüncü uyruklu işçilerin ücretlerinden kesintiler yapabilmesinin önünün açılmaya çalışıldığını kaydetti. Rahvancıoğlu, bu düzenlemenin hem “eşit işe eşit ücret” ilkesini ihlal ettiğini hem de yerli istihdamı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağını söyledi.

Rahyancıoğlu, “Anayasa Mahkemesi, CTP’nin talep ettiği ara emrini uygun bularak, söz konusu kararnamenin uygulanmasını durdurdu” diyerek bu konuda inisiyatif alarak mahkemeye başvuran CTP ve Dev-İş’i tebrik etti.