Ercan Havalimanı Mescidi’nde kaçak olarak yaşadığı tespit edilen zanlı Amdjade Nouhoun Toure tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz, olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurunda bulunan zanlı Amdjade Nouhoun Toure’nin KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçuna methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’nda, Ercan Güvenlik Amirliği ekipleri tarafından terminal binası içerisinde bulunan Benin uyruklu zanlı Amdjade Nouhoun Toure’nin dört gündür terminal binası içerisindeki mescitte yaşadığının tespit edildiğini; akabinde yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenin KKTC’de 29.11.2025 tarihinden itibaren 62 gündür ikamet izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, ihracı için muhaceret işlemlerinin yapılacağını belirterek, ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.