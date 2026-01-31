Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz patlayıcı madde ithali, taşıma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan zanlı Uğur Suat Erten mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz, olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı Uğur Suat Erten’in 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17.15 sıralarında Lefkoşa’da, Ercan Havalimanı Kale-8 isimli kontrol noktasında X-ray cihazına kontrol için bırakmış olduğu siyah renk ceketinin içerisinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bir adet 9 mm çapında, MKE ibareli canlı merminin tespit edilmesi üzerine suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından kendisinden izahat istendiğinde, söz konusu mermiyi Türkiye’de askerlik görevini yerine getirdiği sırada komutanının verdiğini ve cebinde unuttuğu yönünde ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, ilk etapta zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.