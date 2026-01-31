İncirli: Üreticiyi topraktan koparan bu düzen değişecek

İncirli, Güzelyurt’ta narenciye ve hayvan üreticileri ile buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt İlçe ziyareti kapsamında narenciye üreticileri ve hayvancılar ile bir araya geldi. Güzelyurt İlçesi BEL-SEN lokalinde düzenlenen organizasyonda İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilere yaptığı konuşmada “Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Fakat bu yönetim üreticiyi topraktan kopartıyor. Değişim şart, erken seçim kaçınılmaz. CTP iktidarında, boşa harcanan kaynakları hep beraber toparlayacağız ve iktidar halkın olacak” dedi.

Narenciye üreticileri ve hayvancıların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, üreticiler bölge ve sektör sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgedeki su sorunu, hükümetin ilgisizliği ve plansızlığı, pazar sorunun çözülememesi ve toprakların betonlaşması başta olmak üzere üreticiler, ailelerinden kalan işletmelerinin sürdürülemez hale geldiğini ve çok yakında sektörlerin batma riski ile karşı karşıya olduğunu ve çocuklarına bırakacakları bir iş bile kalmayacağını dile getirdi. Narenciye üreticileri, plansızlık ve öngörüsüzlük nedeni ile bahçelerin kesilerek her gün yeni bir apartman dikildiğini belirtirken; hayvan üreticileri ise arpa, kaba yem bulmakta sıkıntı çektiklerini ve sütlerin satılmadığını bu yüzden dökmek zorunda kaldıklarını söyledi. Plansızlık nedeni ile üretimin sıkıntı yaşadığının altını çizdi.

SILA USAR İNCİRLİ: BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ ARTIK KAÇINILMAZ

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilerin sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerini aktardı ve mevcut düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı. “Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Toprağımızdan dünya çapında kaliteli ürünler çıkıyor. Fakat ülkeyi çöküşe sürükleyen bu yönetim, üreticiyi topraktan koparıyor, gelecek mirasları yok ediyor. Bu düzenin değişmesi artık kaçınılmaz” diyen İncirli, ülkenin daha önce hiç bu kadar karanlık bir dönemden geçmediğini söyledi.

"ÜRETİCİNİN PLANLI BİR ŞEKİLDE DESTEKLENMESİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

İncirli, CTP’nin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve üretim ile adil paylaşımın en temel ilkeleri olduğunu ifade ederek “Üretime dayalı bir modeli hayata geçireceğiz. Üretimle, tabana yayılan adil paylaşımla gelişeceğiz” dedi. Özellikle narenciye üretiminin korunması gerektiğinin altını çizen İncirli, üreticinin kimsenin iki dudağı arasında bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Narenciyenin büyük emeklerle yetiştirildiğini ve bu emeğin karşılığını alacak bir fiyata satılması gerektiğini belirten Sıla Usar İncirli, “CTP iktidarında, su politikaları, toprağın korunması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi ve üreticinin desteklenmesi önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.

"BOŞA HARCANMIŞ MEMLEKET KAYNAKLARINI BERABER TOPARLAYACAĞIZ"

Seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırladıklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, bu programı da halkla ve bütün paydaşlarla beraber hazırladıklarını söyledi. Kurulu düzenin bozulduğunu, statükonun çatırdadığını belirten İncirli, “CTP iktidarında her şey yoluna girecek. Boşa harcanmış memleket kaynaklarını beraber toparlayacağız” şeklinde konuşarak erken seçimle iktidarın halk olacağını vurguladı.

ÇAĞLAR GULAMKADİR: PLANLI VE DOĞRU DESTEKLENEN BİR ÜRETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise narenciye ve hayvancılık sektörünün yalnızca bölge ekonomisi için değil, ülkemizin geleceği için de hayati öneme sahip olduğunu, uzun süredir bu alanlarda planlamanın yapılması, günü birlik kararlar ile keyfi kararlar alınmaması, öngörülebilir bir üretim modeli ve yeni pazar alanları yaratılması için mücadele verdiklerini ve girişimler yaptıklarını ; baskılarının zaman zaman sonuç aldığını ancak bu yönetim altında bu sektörlerin gözden çıkarıldığının net olduğunu, CTP iktidarında paydaşlarla birlikte yöneterek bu sektörlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını vurguladı. Gulamkadir, su, toprak ve üretime destek politikalarının öncelikli olduğunu ve Güzelyurt bölgesi için hayati başlıklar olduğunun altını çizerek bu konudaki çalışmalarının somutlaştığını belirtti.

SALAHİ ŞAHİNER: BULUNACAK YENİ PAZARLAR İLE ÜRETİCİ DESTEKLENECEK

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de söz alarak “Bizi üretimden koparmak için elinden geleni ardına koymayan bir yapı ile karşı karşıyayız. Başbakan, Tarım Bakanı sözler verdi fakat hepsi ertelendi” dedi. Girdi maliyetlerinin her alanda çok fazla yükseldiğine dikkat çeken Şahiner, üreticinin yaşadığı su sorunundan ve denize akan derelerden de bahsetti. Şahiner, CTP iktidarında suların boşa akmayacağını, yeraltı aküferlerinin besleneceğini, pazar araştırmalarının yapılacağının ve üreticinin her alanda destekleneceğinin sözünü vererek “Erken seçimle halkı altın gibi bir yıl bekliyor. Yüzümüzün güleceği günlerde buluşacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

FİLİZ BESİM: ÜRETİCİ ÜRETİM YAPARKEN ZEHİRLENİYOR, SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ

Güzelyurt denilince ilk akla gelenin narenciye olduğunu dile getiren CTP Milletvekili Filiz Besim ise üreticilere seslenerek yaptığı konuşmada CTP tarım komitesinin, bütün paydaşlarla tartışarak izlenecek yol haritalarını oluşturduğunu söyledi. “Bu konuda bize güvenin” şeklinde konuşmasına devam eden Besim, sağlık sorunlarına işaret etti. Filiz Besim, üreticinin üretim yaparken zehirlendiğini ve halen daha bölgede yeterli sağlık hizmeti olmadığını vurguladı. Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmiş olmasına rağmen uygulanmadığını, hal kurulmadığını da hatırlatan Besim, üretimde sağlıklı bir zincir kurulamadığını belirtti ve bu sorunların hepsinin CTP’nin gündeminde olduğunu sözlerine ekledi. Besim, konuşmasının sonunda “Üreteceğiz, kazanacağız ve bunları yaparken bölgedeki tehditleri de gözeteceğiz” ifadelerini kullandı.

FİDE KÜRŞAT: ÜRETİMİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

CTP Milletvekili Fide Kürşat da bölge üreticisine ve hayvancısına seslenerek “Temel hedefimiz önce kendi kendini doyurabilen bir toplum olmak. İthalata bağımlı olan bu yapı her geçen gün artıyor, kaba yemi bile ithal eder duruma geldik. Biz toprak ile tohumun buluştuğu noktadan başlayacağız. Üretim bizim için en önemli alan” dedi. Üretimde suyun önemine de dikkat çeken Kürşat, su yönetiminin de öncelikli politikalar arasında olacağını belirterek toprakların korunmasının önemine de işaret etti. “Toprak Yasası hazır fakat Meclis’ten geçirmiyorlar, tarımsal araziler betonlaşıyor… Biz toprağa suya sahip çıkacağız. Enkaz edebiyatı yapmayacağız, üretimi, ülkeyi ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi.