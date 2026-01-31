Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Kültürel Pasaport” etkinliğinde, konuk ülke olarak yer aldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Erhürman’ın daveti ve katılımıyla gerçekleşti. Kooperatif, ülkede faaliyet gösteren beş kadın kooperatifi ile birlikte kültürel tanıtım etkinliğine katılarak Kıbrıslı Türk kadınların üretim gücünü ve kültürel birikimini Ankara’da görünür kıldı.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, yüzyıllardır özellikle Laptalı kadınlar tarafından sürdürülen Lapta Hesap İşi’nin coğrafi işaret tescil belgesi, süreci başından sonuna kadar yürüterek patent başvurusunu tamamlayan Girişimci Kadınlar Kalkınma Derneği’ne (GİKAD) sunuldu.

Tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Zeki Durak tarafından, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya takdim edildi. Bu adımla, Lapta Hesap İşi’nin Türkiye’de tescillenmesi sağlanarak kültürel mirasın korunması açısından önemli bir eşik aşıldı.

Lapta Hesap İşi’ne 70 yılı aşkın emek veren Sıdıka Ruso başta olmak üzere, bu alana katkı koyan kooperatif ve dernek üyeleri ile Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleri de etkinlikte yer aldı. Kuşaklar boyunca aktarılan bu el emeğinin tescille güvence altına alınması, katılımcılar tarafından ortak bir gurur olarak paylaşıldı.

Ödül töreninin ardından, Kıbrıs’tan getirilen ürünlerle açılan stantlarda Lapta Hesap İşi, Lefkara İşi, koza işi ile sele–sepet gibi kültürel hediyelikler tanıtıldı.

PANEL DÜZENLENDİ

Beş kadın kooperatifi başkan ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, Kıbrıs kültürü anlatıldı ve kooperatiflerin çalışmaları paylaşıldı. Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Nilden Erhürman ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursel Yavaş’tan plaket aldı.

Etkinlikte; Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve eşi Suna Korukoğlu, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı yer aldı.

Gastronomi panelinde adanın tanınmış şeflerinden Selim Yeşilpınar, Kıbrıs gastronomi kültürünü ayrıntılarıyla aktardı. Etkinlik, piyanist Hüseyin Kırmızı’nın kendi bestelerinden oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Konsey üyesi ve Kıbrıs temsilcisi Burcu Kayan’a misafirperverlikleri için teşekkür etti.