Medya Etik Kurulu, yazılı, görsel ve dijital basın kuruluşlarına, yaşanan adli olayları aktarırken etik sorumlulukla hareket etme ve mağdur haklarını gözetme çağrısında bulundu.

Açıklamada, cinsel istismar haberlerinin, mağdurun tekrar mağdur edilmesine neden olacak şekilde değil, toplumu bilinçlendirecek sorumlu bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, basın mensupları ve yayın kuruluşları, Anayasal haklar, gazetecilik meslek ilkeleri ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde yayın politikalarını gözden geçirmeye ve sorumlu yayıncılık anlayışına uygun davranmaya davet edildi.

Medya Etik Kurulu açıklamasında, özellikle çocukların maruz kaldığı cinsel istismar gibi son derece hassas konuların medyada işlenişinde, habercilik etiği ile birlikte insani ve Anayasal sorumlulukların da gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

-“Haberlerin dili ve içeriği mağdurun hak ve onurunu gözetmeli”

Cinsel istismar haberleri karşısında herkesin “öfke ve üzüntü duyduğu” belirtilen açıklamada, bu duygu durumunun, insan olmanın gereği olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu tür vakalarda, toplumsal tepkinin linç histerisine dönüşmeden, hukukun üstünlüğü ve etik sorumluluklar çerçevesinde şekillenmesinin önemine vurgu yapılarak, “Özellikle çocukların maruz kaldığı cinsel istismar gibi son derece hassas konuların medyada işlenişinde, habercilik etiği ile birlikte insani ve anayasal sorumlulukların da gözetilmesi gerekiyor” denildi.

Medya Etik Kurulu, açıklamada, tüm basın mensuplarını ve yayın organlarını temel ilkelere dikkatle uymaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün küçücük bir çocuk olan mağdur, ileride büyüyecek ve bir gün bu içeriklerle karşılaşabilecektir. Yayınlanan haberlerin dili ve içeriği, istismarın travmatik etkisini yeniden üretmemeli, mağdurun hak ve onurunu gözetmelidir. Cinsel istismar haberleri, mağdurun tekrar mağdur edilmesine neden olacak şekilde değil, toplumu bilinçlendirecek sorumlu bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, herkesin yargı kararıyla suçluluğu sabit olana dek masum sayılmasını öngörür. Bu ilkenin medya tarafından ihlali kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrıca, Anayasa’nın ilgili hükümleri uyarınca, çocuğun korunması, devletin ve medyanın ortak sorumluluğudur. Medyada yapılan her haber, mağdurun kişisel haklarını ve onurunu koruyacak şekilde düzenlenmelidir.”

- “Linç çağrısı niteliği taşıyan ifadeler, medya etiğiyle bağdaşmaz”

Suçla mücadelede medyanın, kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak gibi hayati bir rol üstlenirken, hedef gösterici, teşhir edici, kışkırtıcı ve infial yaratıcı dilden kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Linç çağrısı niteliği taşıyan ifadeler, medya etiğiyle bağdaşmaz. Toplumu bilgilendirmekle kışkırtmak arasında ince bir çizgi vardır ve bu çizgiye dikkatle yaklaşmak gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, basın mensuplarının ve yayın kuruluşlarının, yaşanan adli olayları aktarırken etik sorumlulukla hareket etmesi ve mağdur haklarını gözetmesinin elzem olduğu kaydedildi.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bu vesileyle, tüm yazılı, görsel ve dijital basın kuruluşlarını, yukarıda belirtilen Anayasal haklar, gazetecilik meslek ilkeleri ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde yayın politikalarını gözden geçirmeye ve sorumlu yayıncılık anlayışına uygun davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.