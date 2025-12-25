Alsancak’ta ve Ercan’da üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Alsancak’ta dün akşam şüpheli görülüp, aranan A.C.Y.’nin (E-24) üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri ile 0.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan maddelerle üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Olayla ilgili olduğu saptanan D.C.K.’nın (E-22) tasarrufunda ise toplam 69 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Ercan Havalimanı’nda dün yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapan İ.H.Z.’nin (E-23) üzerinde ve eşyaları arasında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 adet sarma sigara bulundu.

Gaziköy'de av korucuları yasak bölgede avlanan bir kişi tespit etti
Gaziköy'de av korucuları yasak bölgede avlanan bir kişi tespit etti
İçeriği Görüntüle

Her iki olayda adı geçen 4 kişiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.