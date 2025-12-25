Alsancak’ta ve Ercan’da üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Alsancak’ta dün akşam şüpheli görülüp, aranan A.C.Y.’nin (E-24) üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri ile 0.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan maddelerle üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Olayla ilgili olduğu saptanan D.C.K.’nın (E-22) tasarrufunda ise toplam 69 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Ercan Havalimanı’nda dün yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapan İ.H.Z.’nin (E-23) üzerinde ve eşyaları arasında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 adet sarma sigara bulundu.

Her iki olayda adı geçen 4 kişiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.