Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara devam ediliyor.

-Çavuşoğlu

Eleştirilere yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerin dünya sıralaması olduğuna dikkat çekerek, ülkede dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversiteler olduğunu söyledi.

Ülkede 23 üniversite olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kendi imkanlarıyla çok iyi seviyeye gelmiş, dünya sıralamasında marka değerini oluşturmuş üniversiteleri, istismar yapanlarla eşleştirmenin doğru olmadığını kaydetti.

YÖDAK’ın son dönemde çok iyi performans sergilediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Her yerde denetim var” diyerek, YÖDAK Yasası güncellenerek, daha hakim bir denetim sürecine girileceğini belirtti.

Şikayet edilen tıp fakültelerinin birçoğunun YÖK’ten izni olduğunu ve akredite kurullar tarafından denetlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, üniversitelere, daha çok sahip çıkılması ve güvenilmesi gerektiğini söyledi.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise, yükseköğretimin kalitesini artırmak için mücadele ettiklerini kaydederek, kaliteyi ve üniversitelerin itibarını artıracak düzenlemelere imza atılması gerektiğini vurguladı.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun dengeli şekilde kurulması içim Komitenin mesai yaptığını dile getiren Rogers, sorunun, üniversitelerin kendi sınavlarını yapmaları olduğu kaydetti.

Keyfiyetin yasal hale getirilmeye çalışıldığını ifade eden Rogers, “Üniversiteler iyiyse ve kalitemize güveniyorsak yapılması gereken merkezi sınavdır.” dedi.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner ise Genel Kurul’da, “Hükümetin Maliyeyi Yüzdürmek İçin Bulduğu Yeni Modeller” konulu konuşma yaparak, “borçlanarak, gemiyi yüzdürdüğünü zannetmenin” Maliyede yenir bir model olarak ortaya çıktığını belirtti.

Borçlanmanın gelir kalemlerinden biri olarak görüldüğünü dile getiren Şahiner, bunun kötü bir alışkanlık haline getirildiğini ifade etti. Borçlanmanın bir gelir kapısı olamayacağını kaydeden Şahiner, hükümetin borçlanmaktan başka kartı kalmadığını savundu. Borcun, borçla kapatıldığını belirten Şahiner, bankacılık sektörüne zarar verildiğini söyledi.

Borçlanmaya dayalı bir maliye yönetimi olamayacağını belirten Şahiner, 2025 yılında sonuçlanan 42 ihalenin, 14 tanesinin “borcu borçla kapatmak için” olduğunu kaydetti. Çözüm önerilerini de ortaya koyan Şahiner, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve vergi kaçağını önlemek için dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Asgari ücret eleştirisinde de bulunan Şahiner, erken seçim çağrısı yaptı.

-Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ise, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Şahiner’in yapılması gerektiğini anlattığını belirterek, “Bu anlayışa sahip olsalardı kamu maliyesi bu hale gelmezdi.” dedi.

Hükümet yetkililerinin, “çemkirme” hali içerisinde olduğunu savunan Candan, “Sizin artık yapmanız gereken kendi kendinizi görevden almaktır. Memleketin başında olduğunuz her gün zarardır, ziyandır.” dedi. Candan, son cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın üçte ikisinin bu anlayışa cevap verdiğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’in, Güzelyurt Hastanesi inşaatını ziyaretine değinen Candan, “Bu mizansen tamam bir mizansen değil. Artık bu halleri nasıl tanımlayacağımızı şaşırdık.” diye konuştu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Lefke Gazi Lisesi ile ilgili kararın yarın verileceği sözünü verdiğini de hatırlatan Candan, kararı beklediklerini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda bir dert var ise Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatların verilmesi gerektiğini ifade eden Candan, tepkilerden sonra konuşmanın popülizm örneği olduğunu kaydetti, “Başbakan söylediklerinde ciddi mi? Bekliyoruz, göreceğiz.” dedi.

Narenciyede fiyat açıklandığına işaret eden Candan, üreticilerin, üç-dört sene önceki fiyata malını satmaktan mutlu olmasının beklendiğini söyledi. El-Sen’in “şok eylem” açıklamasında bulunduğunu da dile getiren Candan, elektrik konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

CTP’nin geçmişte geçici öğretmenlik için sınav yaptığını dile getiren Candan, Anayasa Mahkemesi kararına işaret ederek, “O çocuklar adına da hepimiz adına üzgünüm.” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Candan’a yanıt verdi, Lefke Gazi Lisesi’yle ilgili yarın geniş kapsamlı toplantı yapacaklarını ve nihai kararı vereceklerini belirtti.

Hükümetin icraatlarıyla ilgili muhalefetin denetleme görevi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Genellikle muhalefete göre hükümetler görevini yapmaz.” dedi.

“Kamuoyunda yıpratılma çalışmalarını hak etmeyecek kadar fazla icraat yapıyor bu hükümet.” diyen Çavuşoğlu, halkın kararını vereceğini, seçimin bu yıl içinde yapılacağını belirtti.

Geçici öğretmenlerle ilgili konunun çok önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, geçici öğretmenlikte sadece kendisinin ve Mehmet Ali Talat’ın Eğitim Bakanı olduğu dönemde sıralama sınavı yapıldığını söyledi.

Geçici öğretmenlerin uğradığı travmatik durumun ortadan kaldırılmasının Meclis’in görevi olduğunu belirten Çavuşoğlu, hukuki adımların atılacağını vurguladı.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu ise, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, siyasi ahlak ve etiğe değindi.

Siyasi etik meselesinin üzerinde durulması gerektiğini belirten Özuslu, toplumsal etik anlayışı çerçevesinde bazı kuralları yeniden hatırlamak ve ona göre davranmak durumunda olduklarını söyledi. Özuslu, siyasi etik kodlarından bir tanesinin “siyasetçinin sorumluluk üstlenebilmesi” olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından ve iddialarından örnekler veren Özuslu, bazı yetkililerin istifa ettiğini, bazılarının görevden alındığını anlattı.

Ülkede herkesin gözü önünde tutuklanan ve hakkında rüşvet iddiaları ortaya atılan kamu bürokratları olduğunu kaydeden Özuslu, “Hükümetten hiç kimsenin sorumluluğu yok mudur?” sorusunu sordu.

Masumiyet karinesini savunduklarını ancak işin siyasi sorumluluğunun alınması gerektiğini belirten Özuslu, “Evet, küçücük bir adanın yarısında bir toplumuz ve demokrasimizi, insanların birbirini anlayabileceği, sorumlulukların ve yetkilerin birlikte ele alınabileceği bir sistemi daha ileriye götürmek amacında olmalıyız.” dedi.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların defalarca anlatıldığını kaydeden Özuslu, bu konuda da siyasal sorumluluk üstlenilmediğini söyledi. Yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığını ifade eden Özuslu, “her dört iş insanından üçünün rüşvet dönüyor” dediğini belirtti.

Sahte diplomalarla ilgili de sorumluluk üstlenilmediğini ve Savcılıktan Meclis’e gelen dokunulmazlığın kaldırılması talebinin de reddedildiğini dile getiren Özuslu, 2025 yılında ülkede 13 tane silahlı saldırı yaşandığına dikkat çekti.

“Partizanlık konusunda ise ne söylesem az kalır." diyen Özuslu, gençlerin, “torpil ve liyakatsizlikten” şikayetçi olduğunu söyledi.

Özuslu, siyasetçiye güven erozyonunun bunların sonucu olduğunu kaydetti. Siyasi etik konusuna kafa yorulmasını isteyen Özuslu, “Siyasette ne zaman sorumluluk üstlenilir bunu hatırlayalım. Siyaset kurumunun daha fazla yıpratılmasının önüne geçelim” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Özuslu’nun değindiği konuya herkesin kafa yorması gerektiğini söyledi. Bir toplumu ayakta tutanın toplumsal ve ahlaki değerler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bence yasalar ve Anayasa kadar önemlidir.” dedi.

Özuslu’nun sorusu üzerine, geçmişte kendi döneminde iddialar nedeniyle Şehircilik Müdürünü, Özel Kalem Müdürünü ve Spor Dairesi Müdürünü görevden aldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Üç kez böyle davranan birinin dördüncü kez nasıl davranacağını sen bilirsin.” dedi.

Ülkede birçok konunun düzelmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirten Çavuşoğlu, iftiralar hakaretler oldukça her şeyin iç içe karıştığını kaydetti. Çavuşoğlu, bir siyasetçinin, atanmışın veya seçilmişin yürüttüğü işte suistimal, menfaat sağladığına dair bilgi varsa gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, yargı sürecinde sonucun ne olacağını ise hep birlikte göreceklerini belirtti.

Gençlerin şikayetlerine de değinen Çavuşoğlu, bunun bütün ülkenin geleceğini ilgilendirdiğini belirtti. İşe gitmeden maaş alan kişiler konusunda da yanıt veren Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak bu konuda gereğini yapmaktan tereddüt etmediklerini ifade etti.

Toplumsal değerlerin, etik kuralların geçerli olduğu bir siyasi anlayışın, bir halkın dünyanın en gelişmiş ülkesi anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Aslında biz bu seviyedeydik, kaybettik, tekrar kazanmamız gerekiyor.” dedi.