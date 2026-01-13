Kamuda yetkili beş sendika, hükümetin ekonomi ve ücret politikalarına tepki göstermek amacıyla yarın yürüyüş eylemi gerçekleştirecek. KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS adına açıklama yapan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in hükümet icraatlarının genel değerlendirilmesine ilişkin düzenleyeceği basın toplantısının protesto edileceğini duyurdu.

Açıklamada, vergi matrah dilimleri ile kişisel muafiyetlerin hâlâ güncellenmemesi ve asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu gerekçelerle yarın (14 Ocak Çarşamba) saat 09.30’da Metehan Çemberi’nde toplanılacağı belirtilerek, buradan Citroen ve Başbakanlık ışıkları önüne yürüyüş gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yürüyüş eyleminin sendikaların yönetim kurulları düzeyinde yapılacağı da açıklamada yer aldı.