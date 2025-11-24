Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sunuşlara yer verildi.

Bu çerçevede, Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un gelecek birleşimine ilişkin kararı okundu. Buna göre, 1 Aralık Pazartesi ve 2 Aralık Salı günkü oturumların ertelenmesine ve Genel Kurul’un 8 Aralık’ta toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

Tatil Evleri Yasa Tasarısı ve Komite’nin tasarıya ilişkin raporunun bugünkü Genel Kurul gündemine alınması ise oy çokluğuyla kabul edildi.

İvedilikle görüşülen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliği ile, ivedilikle görüşülen Tatil Evleri Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komite’de ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliği ile kabul edildi.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşüleceği gün ve saatleri belirleyen kararı da oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, bütçe görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi başlayacak ve 19 Aralık Cuma tamamlanacak.