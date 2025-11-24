Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, beş kişinin kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, “2025 Yılı Büyük Av Mevsimi” kapsamında, polis ekipleri ile av korucuları tarafından yapılan kontrollerde, Aydınköy’de adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle avlanan bir kişi yakalandı. Serdarlı’da ise dört kişinin Serdarlı Barajı’na 500 metreden daha az bir mesafeye yaklaşmak suretiyle kanunsuz olarak avlandığı belirlendi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Yetkili makamdan izinsiz müzik yayını yapan işletmeye yasal işlem

Lefkoşa’da eğlence mekanlarına yönelik polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir barın yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Tartıştığı şahsın burun kemiğini kırdı

Lefkoşa’da P.E.(E-21), dün bir bahis evinin önünde kafasıyla G.B’nin (E-42) burnuna vurarak, burun kemiğini kırdı. Sözkonusu şahıs ayrıca bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

P.E.'yi tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

- Ocakta unutulan yağ, yangına neden oldu

Gazimağusa’da dün bir apartman dairesinin mutfağında, ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mutfakta bulunan muhtelif eşyalar yandı.