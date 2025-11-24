Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00’de toplanan Komite, “Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı XIII.64 Parsel 78 (Yeni 119/9) Numaralı Evkaf Delegelerine Ait Mazbut Emlakten Eski Parsel 93/1/2+77/1/1 (Yeni 119/7) Numaralı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, tasarıyı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy katıldı.