(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kavganın ardından tutuklanan Gürsel Boçkır, Cihan Boçkır, Şafık Erdine ve Polat Erdine mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 23 Kasım 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Surlariçi Tazminat Sokak’ta aralarında husumet bulunduğu ve kendisine baktığı gerekçesiyle Gürsel Boçkır’a kafa atıp burunu kırdığını söyledi. Polis, bu olaydan 15 dakika sonra Gürsel Boçkır’ın ahşap sandalyeyi, ile oğlu Cihan Boçkır’ın ise çay bardağını Polat Erdine’ye fırlattıklarını belirtti. Polis, Şafık Erdine’nin ise elindeki bıçağı Cihan Boçkır’ı korkutmak maksadıyla salladığını açıkladı. Polis, olayın ardımdan tarafların tutuklandığını, ahşap sandalye ve bıçağın emare olarak alındığını açıkladı. soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların yasal statüsü olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Gürsel Boçkır ile Cihan Boçkır’ın 15’er bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Gazi, Şafık Erdine ile Polat Erdine’nin 20’şer bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.