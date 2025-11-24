Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Ankara’da “Kıbrıs Davamız: Doğu Akdeniz’de Türk Varlığı ve KKTC’nin Yeni Yol Haritası” konulu konferans verdi.

Töre’nin verdiği bilgiye göre, konferans, Ankara’daki İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde yer aldı. Konferansta, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine ve Doğu Akdeniz’deki stratejik gelişmelere dikkat çeken Töre, Kıbrıs davasının bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Töre, mücadele yıllarında verilen şehitlerden, göçmenlik yıllarındaki zorluklardan ve Türk milletinin Kıbrıs’taki varlığını nasıl bedeller ödeyerek sürdürdüğünden bahsetti.

Töre, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtının arka planını detaylarıyla aktararak, “20 Temmuz sabahı Beşparmak Dağları’na Türk ordusu geçti hücuma. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber nidalarıyla! O gün Türk askeri geldi ve artık geri dönmeyecekti” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılar, Türkiye’nin garantörlük hakkı ve Türk askerinin adadaki varlığına dair mesajlar verdi.

Töre, “Bu topraklar aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hediyesidir. Türk askeri bu adadan çıkmayacak. Misafir değil, ev sahibidir. Garantörlük kalkamaz, Türk askeri adadan gitmez” dedi.

Konferansın sonunda katılımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma çağrısı yapan Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Bu devleti bize kimse hediye etmedi. Biz bu bedeli canımızla, kanımızla ödedik. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.