Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaatta bu sabah, 10.60 metre yükseklikten bodrum katına düşen işçi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, inşaatta kalıpçı olarak çalışan Adil Keskin (E-39), inşaatın zemin katındaki apartman boşluğunun üzerinde bulunan tahtayı kaldırdığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 10.60 metre yükseklikten bodrum katına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Keskin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.