Karayolları Dairesi Müdürlüğü, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında Haspolat bölgesinde bulunan Cezaevi-Hala Sultan Cami arasında yol yapım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, bugün başlayan çalışmaların, 18 Kasım tarihine kadar devam edeceği ifade edilerek, bahse konu güzergahtaki mevcut yolun krokide belirtildiği gibi trafiğe kapatılacağı ve trafik akışının alternatif güzergâhlardan sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kroki ektedir.

