Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan ve bakanlar CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasına yanıt verdi.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin konuştu.

Kıbrıs’ta müzakere süreci ve çözümden bahsetmenin, Kıbrıs Türk halkına böyle bir şey varmış gibi mesaj vermenin gerçekçi olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul görmesi olduğunu belirtti, bu devam ettiği sürece yapılacak herhangi bir müzakereden medet umulamayacağını kaydetti.

Gueteres’in raporunda “ortak zemin olmadığına” ilişkin doğru bir tespit olduğunu anımsatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele gördüğü sürece çözümden yana görünelim gibi yaklaşımların Kıbrıs Türk halkının davasına zarar verdiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, yeni geçiş kapıları açılması konusunda “Kapı açılacaksa açılsın.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta muhatabın kim olduğunun da tartışmalı olduğunu ve ülkedeki tüm aktörlerin ulusal çıkarlarını ileriye götürmek için çalıştığını belirten Ertuğruloğlu, “Biz ulusal çıkarlarımızı ileri götürmek istediğimizde yanlış mı yapıyoruz?” diye sordu.

“Mart’taki görüşmeden ne beklersiniz?” diye soran Ertuğruloğlu, iki ayrı egemen eşit devlet politikasında ısrar etmek dışında bir yol olmadığını vurguladı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak Erhürman’a yanıt verdi.

Gönyeli’de yaşanan ölümlü kazaya değinen Arıklı, trafik kazasında kendisinin hemen suçlu ilan edildiğini kaydetti. Yollarda sıkıntı olduğunu söyleyen Arıklı, sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Trafik kazalarının nedenlerinin sürat, dikkatsiz sürüş ve alkol gibi nedenler olduğunu belirten Arıklı, trafiğe ilişkin yapılan toplantıya işaret ederek, toplantının verimli geçtiğini, Başbakanın talimatıyla ilgili yasaların komitelerin gündemine alındığını anlattı.

Gönyeli’de kaza olan yolla ilgili kendilerinin yazılmış yazıları olduğunu belirten Arıklı, oradaki elektriğe Kıb-Tek’in müdahale edebileceğini söyledi.

Gönyeli Belediyesi’ne yolların aydınlatılması için yapılan yardımlardan bahseden Arıklı, Kıb-Tek’e bahse konu noktadaki arızanın giderilmesi için yazı yazdıklarını da söyledi.

“Arızaları ancak Kıb-Tek tespit edebilir.” diyen Arıklı, trafik ile ilgili toplantıda Başbakan’ın aydınlatma ile ilgili parayı belediyelerin toplamasına ilişkin talimat verdiğini ve bununla ilgili de yasal çalışmanın şu anda yapıldığını kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, trafik ve Kıbrıs konusuna değindi.

Ölümle sonuçlanan kazalara işaret eden Üstel, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kurulan kısa süreli hükümetler nedeniyle ülkedeki sorunların dağ gibi büyüdüğünü kaydeden Üstel, bu sorunları çözmek için sıraya koyduklarını söyledi. Önceliği yollara verdiklerini belirten Üstel, yol projelerini saydı.

Yerel idarelerle istişare ederek yolları tamamlamak için çalıştıklarını belirten Üstel, yol aydınlatmaları için Belediyeler Birliği ile de istişare ederek sorunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi, erken zamanda sorunun ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Ülkede ışıksız yol kalmayacağını vurgulayan Üstel, yeni projelere ışıklandırılmasını da kattıklarını söyledi.

Poliste yeterli personel ve kaynak olmadığına değinen Üstel, kendilerinin iki buçuk yılda polise toplam 800 istihdam verdiklerini kaydetti. Polisin araç gerecinin de yıpranmış ve yetersiz olduğunu belirten Üstel, polise sabit radarların yüzde ellisini verdiklerini söyledi.

Nüfus ve araç sayısının arttığını ve bunları planlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Üstel, ilgili yasal düzenlemeleri Meclis’e gönderdiklerini kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Üstel, UBP’nin iki egemen devlet görüşünde olduğunu, gündemlerinde federasyon olmadığını vurguladı.

Filiz Besim’in sorusu üzerine Üstel, trafik kontrolünde uyuşturucu kontrolü de yapılması gerektiğini ancak bunun için de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, yasal düzenleme olana kadar daha portatif bir çözümü uygulamaya geçireceklerini söyledi.