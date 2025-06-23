Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaşanan nisap sorunu nedeniyle oturuma 15 dakika ara verildi.

Meclis onaya ve bilgiye sunuş işlemleri ile başladı.

Bu çerçevede, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında komitede ivedilik oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısının da komitede ivedilikle görüşülmesi istendi.

-Erhürman

Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polis genel müdürlerinin ataması için bu yasaya ihtiyaç duyulduğu söyleminin gerçek olmadığını söyledi.

Şu anda Polis Müdürü olabilecek kriterlerde insanların olduğunu belirten Erhürman, ivediliği istenen tasarının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını kaydetti.

Meclis’in buna ivedilik vermesinin mümkün olmaması gerektiğini belirten Erhürman, kişiler üzerinden bir yasa tasarısı hazırlandığı izlenimi olduğunu savunarak, buna oylarının ret olacağını ve nisap vermeyeceklerini belirterek, Meclis salonundan tüm muhalefet milletvekilleri ile ayrıldı.

Muhalefet milletvekillerinin salondan ayrılmasının ardından Meclis’te nisap sağlanamadı ve oturuma 15 dakika ara verildi.