(Kamalı Haber) - Haspolat'ta meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan N.K mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Zafer İnce mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının Cinsel Saldırı Cinsel Taciz suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 15 Ağustos 2025 Tarihinde saat 23:00 raddelerinde Haspolat'ta abisinin ikametgahı içerisinde banyo kısmı içerisinde kendisini keselemekte olan aynı yerde sakin 24 yaşındaki yeğeninin rızası dışında sol yanağından öpüp akabinde sağ eli ile sol bacağından okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunup cinsel bir davranışla sağ eli ile cinsel organını gösterip "bak bak" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Zafer İnce, olayın polisin bilgisine geldiğini aynı gün konu şahıs tespit edilemediğinden Lefkoşa Kaza Mahkemesini başvurularak aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, 16 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, tahkikatın yeni başladığını ve halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamayı kabul etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.