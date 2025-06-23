Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.00 sıralarında toplandı. Meclis’in gündeminde dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisi bulunuyor.

Yasama gündemiyle toplanan genel kurulda, Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 301/4/2025), İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 305/4/2025), Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 303/4/2025) ve Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:294/4/2025) görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:88/4/2025) de ele alınacak.