Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Başkanlığın genel kurula sunuşları ile saat 12.30’da başlayan genel kurulda, “Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler ile Görüşülecek Diğer İşler” kısmında “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısının” genel kurulda üçüncü görüşmesi yapıldı ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul, “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” kısmında da, “Yukarı Girnede V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının (G.K.T.No:12/4/2025) üçüncü görüşmesi” ile “Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı XIII.64 Parsel 78(Yeni 119/9) Numaralı Evkaf Delegelerine Ait Mazbut Emlakten Eski Parsel 93/1/2+77/1/1 (Yeni 119/7) Numaralı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının (G.K.T.No:11/4/2025) üçüncü görüşmesini” yaptı ve tasarıları onayladı.

Sunuşlar kısmında ise ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun gelecek toplantısına yönelik karar okunarak, 19-20 Ocak genel kurul birleşimlerinin, Adıyaman’daki davaya katılım sağlanması amacıyla ertelenmesi kararı oybirliği ile kabul edildi.

Bu kısımda ikinci olarak “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ivedilikle genel kurulda görüşülmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi.