Girne Belediyesi ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında, Özel Burs ve İş Birliği Protokolü imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, protokol kapsamında, Girne Belediyesi’ne yapılacak başvurular arasından belirlenecek 5 kişiye lisans eğitimi için, 2 kişiye ise yüksek lisans (master) eğitimi için yüzde 100 eğitim bursu verilecek.

Yüzde 100 burs uygulaması, Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümler için geçerli olacak

Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyenlerin, 28 Şubat tarihine kadar Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölüm Amirliği’ne müracaat edebileceği bildirildi.

Öte yandan protokol yalnızca burs imkanını değil; iki kurum arasında sosyal sorumluluk projeleri ve akademik çalışmalar alanında da iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.