Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni yıl mesajı yayımlayarak, geçen yılın onurlu bir mücadele dönemi olduğunu belirtti.

Hem öğretmenlerin hem de Kıbrıslı Türk toplumunun “iradesine, haklarına ve nitelikli kamusal eğitim vizyonuna yönelik” saldırılar yaşandığını savunan Maviş, 2025’te bunlara karşı durmaya devam ettiklerini kaydetti.

Maviş mesajında, “Eğitim sistemimizin temel taşı olan öğretmenlerimizin emeğinin görmezden gelindiği, okullarımızın fiziken ve manen kaderine terk edildiği bir süreçte, KTÖS olarak sorumluluk almaktan, çözüm üretmekten ve alışılmışın dışına çıkmaktan asla çekinmedik.” ifadelerine yer verdi.

Mücadelenin sadece masada ve sokakta değil, hukuk önünde de sürdüğünü söyleyen Maviş, “Nazım Çavuşoğlu’nun 2022 yılında tek taraflı olarak sendikalara dayatmaya çalıştığı Öğretmenler Yasası değişiklikleri ile başlattığı öğretmeleri hedef gösterme ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma girişimlerine de aynı şekilde direndik.” dedi.

Öğretmenlerin milyonlarca TL parasının “haksız yere gasp edildiğini”, hazırlık ödeneği hakkının “keyfi bir şekilde engellendiğini” öne süren Maviş, sendikacılara açılan davaların geri çekildiği ve “mahkeme önünde tescillendiğini” söyledi.

Maviş mesajında, Disiplin Tüzüğü’ne karşı yapılan "Geçit Yok" eylemlerinin sendikaların örgütlü gücünün toplumsal önemini gösterdiğini belirtti.

“Geçici çözüm olması gerekirken kalıcı uygulamaya dönüşen konteyner sınıflara, pedagojik niteliği yok eden kalabalık sınıf mevcutlarına, okullarda artan şiddet ve akran zorbalığına, PDR ve özel eğitim öğretmeni eksikliğine yönelik ve öğretmen haklarını korumak adına her platformda sesimizi yükselttik.” diyen Maviş, okul ziyaretleriyle adanın dört bir yanında meslektaşların sorunlarını yerinde raporladıklarını ve çözüm yollarını birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Dayanışmayı daha kurumsal ve güçlü bir yapıya kavuşturmak adına federasyon kurma çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Maviş, öğretmenlerin birbirine sahip çıkan, umudu, dayanışmayı ve işbirliğini seçen, barış içinde yaşayan bir Kıbrıs’a inandığını söyledi.

Maviş, “Emeğin ve insanca bir yaşamın hakim olduğu, savaşın ve sömürünün olmadığı, demokratik, laik ve özgür bir ülkede, barış içinde bir arada yaşama mücadelesinin yeni yılda daha da güçleneceğine dair inancımızla, bütün öğretmenlerin ve halkımızın yeni yılını kutluyoruz. Umut kazanacak, dayanışma kazanacak, mücadele kazanacak!” ifadelerini kullandı.