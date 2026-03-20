(Kamalı Haber)- Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ercümet Şen mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19 Mart 2026 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan toplam 4 bin 279 TL değerindeki muhtelif erkek kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalındığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera görüntülerinde zanlının 13 Mart tarihinde de 4 bin 779 TL değerinde kozmetik ürünü çaldığını belirttiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.