(Kamalı Haber)- Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Elif Şen bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Dilruba Kavuş, zanlı Elif Sümeyya Şen’in, 16 Kasım’da, saat 17:40’ta, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisindeki kozmetik bölümünde toplam değerleri bin 755 bin TL olan 3 adet Veet Mucizevi marka yağ ve bir adet Loreal Elseve Color Vive marka saç maskesini kendisine ait koyu çanta içerisine koyarak kasadan ödeme yapmadan geçip sirkat ettiğini açıkladı. Sirkat edilen ürünlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 Bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.