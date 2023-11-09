Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Şu anda ortada sadece Bulut Akacan var...

Mahkemelere gidip geliyor!

Kimi kendisine fazlasıyla yüklenirken kimi de tarafsızlığını koruyup ona göre haber ve yorum yapıyor...

Avustralyalı kokain tüccarı Mark Douglas’a 3 apartman dairesi satmış, bunu yetkililere bildirmemiş falan filan!

Elbette yanlış yapmış...

Yapmış da sadece o mu yanlış yapmış?

Geçen seneki yazılarımızda sürekli sorguladık...

Bu adam ülkeden içeri nasıl girdi, diye!

Kendisine kim oturma izni verdi?

Bu izinler karşılığında kim, kimden ne aldı?

...

Olay Bulut Akacan ve bir iki iş insanı ile sınırlı değildir...

Siyasiler de dahil çok iş insanı ve avukatla iş birliği olmuştur!

Geçen konuşla ilgili detaylı bilgileri kaleme alınca önce Avustralya basınının telefon trafiğine uğradık...

Onlarca meslektaş iş birliği yapmak istediklerini söyleyip, kaleme aldığımız yazıları Avustralya basınında manşetten verdiler!

KKTC’ye gelip bizimle görüşmek istediklerini söylediler...

Bildiğimiz ya da bize ulaşan çok şeyi yazdığımız için buna gerek olmadığını söyledik, ama yazışmaya devam ettik!

Sonra buradaki bazıları ofisimize adam yollayıp bizim ile tanışmak istediklerini söyledi onu da kabul ettik görüştük...

Onlar sayesinde de çok bilgiye sahip olduk onları da yazdık!

Avustralya basını da alıp sayfalarında yer verdi...

...

Sonra polisten arkadaşlar geldi kaynak istediklerini nazikçe söylediler, kibarca tarzımız olmadığını söyledik, anlayışla karşıladılar...

Ama hep de şunu vurguladık, bu adamı buraya kim getirdiyse, kim ek olarak 6 aylık izin aldıysa yılanın da başı odur!

Douglas KKTC’ye geleli daha bir iki hafta olmuştu kendisine Çatalköy’de bir malikane tahsis edildi evin sokağına yerleştirilen dev adamlar sokaktan gelip geçeni bile sorgulamaya başladı ama kimse kendisine sen kimsin diye hesap bile soramadı...

Para onda olduğu için güç de ondaydı çünkü!

Sahi o ev kimin eviydi acaba?

O zamandan bu işin peşine ciddi olarak düşülseydi şu anda durumlar bambaşka olurdu...

...

Şu anda Mark’ın KKTC’de 60 Milyon Dolardan fazla parası var...

Bunun büyük bir çoğunluğu kendisinin ama başkalarının üzerine kayıtlı!

Artık resmen kara paranın aklandığı bir ülke olduğumuz için uğrak yer haline döndük...

Bir şekilde ülkeye giriyorlar ki bunların bir çoğunda para delisi bizim kendi aracı olan insanlarımız var, ceplerini dolduruyorlar!

Bu olayın çok daha derinlikleri var ama o kadar inmek bizim işimiz değil...

Adam burada kara para aklamak isterken aynı zamanda da resmen söğüşlenmiştir!

Bulut Akacan da listede olabilir ama o sadece yüzeye çıkan şahıslardan tek bir tanesidir...

Kendisine verilen oturma izni dahil etrafında görülenler ya da hiç görünmeyenlerin peşine düşülürse 60 Milyon Doların kimlerin hesabında ya da bir yerlerde gizlendiğini bulmak çok da zor olmayacaktır!

Anlatabildiysek ne ala...

MESAJ KUTUSU

Sayın Kutlu EVREN, uyuşturucu baronu Mark Douglas’ın KKTC’de oturum izni alması çok yakında yargıya yansıyacak yorumları yapılmaya başladı. Konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparsanız kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından iyi bir amme hizmeti olacak kanısındayız...

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Sayın Erhan ARIKLI, cep telefonlarında sistem 4,5G’ye geçti ancak bir çok vatandaş bundan yeteri kadar sağlıklı hizmet alamadıklarına dair şikayet mesajları göndermeye başladı. Hatta bazıları eskisinden de yavaş internet hızına düştüklerini iddia etmeye başladılar, bize göre araştırmaya değer bir konudur...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, önceki günkü öğrenci taşıyan araçlar konusundaki uyarımızdan sonra hizmetlerin artık daha verimli olduğu yönünde velilerden teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı. Şikayetler konusunda hassasiyet gösterdiğiniz için biz de bizzat teşekkür ederiz.

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Sayın Ebru TÖREHAN, biz maçlarda genelde erkeklerin küfür ettiklerini bilirdik ama bir yönetici olarak hakeme küfür etmeniz çok da hoş kaçmadı değil mi? Bakalım disiplin kurulu hakkınızda hangi kararı üretecek artık bekleyip hep birlikte göreceğiz. Umarız bir daha tekerrür etmez!

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Sayın Burak MAVİŞ, okullara gönderilen temizlik maddelerinin yetersizliği konusunda bir çok okul yöneticisinden şikayetler gelmeye başladı. Acaba diyoruz sendika olarak bir kampanya başlatsanız da hem öğretmenler hem de veliler de bu konuda katkı koyup eksikliği giderseler...

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Sayın Bekir AZGIN, başkana olduğunuz Medya Etik Kurulu daha önceleri uyarı yaparken medya işletmelerinin isimlerini de verip daha etkili olurdu. Bazı medya mensupları yöntemi niye değiştirdiğiniz konusunda meraklı sorular yöneltmeye başladılar haberiniz olsun istedik...

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Sayın Metin ERSOY, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlık göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Karar doğru ve yerinde bir karar olarak memnuniyet yarattı, çok yakınlarınız küçük de olsa bir kutlamanın şart olduğunu söylüyorlar, çok gecikmeyin olur mu?

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Sayın Redif NUREL, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik, merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağılık ve uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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Sayın İlkay ASLIM, Minik Dora’yı götürdüğünüz Trabzon maçı hüsranda bitince sizden sarı kırmızılı bir forma istediği yönünde konuşmalar yapılıyor. Minik yavruya ömrünün sonuna kadar forma sponsörü olabiliriz bir dertleşin bakalım baba oğul...

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