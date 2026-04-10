(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Fahed Shamia Eman yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Fahed I. I. Shamia Eman'ın evinin Lefkoşa' da olduğunu söylemesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesinde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda; 2 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet hassas terazi, rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot para ve plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 3 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının diş hekimliği son sınıf öğrencisi olduğunu, ülkede aile bağları bulunmadığını, 20 Ocak 2025’te de uyuştrucu suçundan tutuklandığını ve bu meseleden askıda davası olduğunu söyledi. Polis, zanlının işlediği suçtan ders çıkarmayıp, yeniden suç işlediğini, ağır cezada yargılanacağı için kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.