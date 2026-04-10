(Kamalı Haber) - Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında, toplam 3 kilo 596 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 622 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Viorel Ionut Stoıca ile Berk Balkanlar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 07.04.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda Viorel Ionut Stoıca’nın tasarrufunda yaklaşık 122 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi, 90 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile bağlantısı tespit edilen Berk Balkanlar’ın da Gönyeli’de tespit edildiğini söyledi. Polis, Berk Balkanlar’ın tasarrufunda 3 Kilo 500 gram hintkeneviri ve 500 gram kokain türü uyuşturucu oldukları düşünülen maddeler bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, beklenen analiz sonucu olduğunu da belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.