Tabipler Birliği eğlenceli ve komik bir video hazırlattı.

İzlemediyseniz videoda özetle şunu anlatıyor; Estetik bir işlem yaptıracaksanız yaptıracağınız hekim mutlaka Tabipler Birliğine üye olsun.

Eğer üye değilse adeta tipiniz kayar ve polislik olursunuz mesajı veriyor…

Hem güldürüyorlar hem de korkuya dayalı aba altından sopa gösteren bir mesaj ile estetik operasyon yaptırmayı düşünenleri uyarıyorlar.

Kebapçı reklamı formatı tarzında hazırlanmış bu video öncelikle Hekimlerden oluşan bir birliğe yakıştı mı?

Gerçekten tartışılır…

Bilimsel konunun anlaşılması açısından tüm yanlarıyla olayı ve sorunları anlatan bir mesaj yok ortada.

Sadece Tabipler Birliğine üye olsun yeter!

Plastik cerrahi uzmanlarından anında Tabipler Birliği’ne cevap geldi.

Plastik Cerrahlar Birliği adına Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen imzalı açıklamada Tabipler Birliğine’ Bizim için artık yok hükmündesiniz’ denildi.

Op. Dr. Akbilen, şöyle diyor; “Yıllarca bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumladığınız yasamız nedeniyle her gün sayıları artan ünvan hırsızı, etik değerlerden yoksun kişilerin Tabipler Birliği’ne üye olduktan sonra her şeyi, uzmanlık diploması gözetmeksizin yapabileceği anlamı çıkan bu paylaşım tam anlamıyla bir utanç kaynağıdır”

Sorunun en önemli parçasını gözardı ettiklerini söylüyor Plastik cerrahlar…

“Bu işlemlerin ihtisas eğitimi müfredatı içinde olan branş uzmanları tarafından yapılabileceğini söyleyemediniz. Sonradan Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmayan kurslarla bu işlemleri yapma hakkının elde edilemediğini vurgulayamadınız. Bunlar da aylardır anlatmaya çalışmamıza rağmen sizlerin bu unvan hırsızlarının, ahlaksızların ve arsızların yanında olduğunuzu gösteriyor.”

Peki bu ülkede Tabipler Birliğine üye ancak eğitimsiz, yetkisi olmayan, yalan yanlış bu işlemi yapanlar yok mu bu ülkede?

Tabipler Birliğine göre yok demek ki…

Sendikaların tam gün eğitim yapmama direnci!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda uygulanan “tam gün eğitim programını” değerlendirmek için öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecilerine yönelik hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, paydaşlar, yeni programdan memnun değil…

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin ve bakanlığın sorunlarla ilgili ikinci dönem ara sınavlarına kadar hiçbir adım atmaması durumunda, tam gün eğitim programının yılsonuna kadar tüm okullarda uygulanmaması kararı aldıklarını söyledi.

Yani ülkenin eğitim sistemiyle ilgili hayati bir konuda kararı sendika çoktan vermiş ve böyle de bir yetkisi var!

Anket sonuçlarına göre Yüzde 80 civarında veli, yeni programın akademik başarıya etkisini gözlemlemediğini belitmiş.

Ankete göre, öğle aralarında yüzde 10 oranında öğrencinin çeşitli sebeplerden yemek yemediğini, yüzde 20’sinin okul kantinlerinden ihtiyacını karşıladığını, yüzde 28’sinin dışardan yemek çağırdığını, yüzde 15.7’sinin ise okul dışına çıkarak, yemek ihtiyacını karşıladığını ifade ediliyor.

Haklı yanların olduğu birçok konu var tam gün eğitimle ilgili. Ancak yapılan bu ankette görmediğimiz bir soru var.

Bizim kendi anketimize göre tam gün derse kalan öğrencilere soruyoruz; Ne yapıyorsunuz öğleden sonra?

Cevap, hiçbir şey!

Ders ya boş geçiyor ya da boş boş oturuyoruz…

Evet devlet üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapmıyor peki öğleden sonra dersler neden boş geçiyor.

Sizde bir anket yapın çevrenizdeki öğrencilere kendi çocuklarınıza bir sorun bakalım.

Öğleden sonra ne dersi yapıyorlar?

Başlarında bir öğretmen var mı?

Eğitim takvimimiz de bir garip…

Okullar neden haftanın son günü açılır?

Eğitim bakanlığının takvimi çok ilginç işliyor.

Öğrenciler sanki senelik izinden dönen işçi gibi okula başlıyor.

Haftanın son iş günü.

En son Cuma günüydü ilk ders zili. Birçok öğrenci okula gitmedi.

Hatta öğretmen bile…

Hafta başlarında yani pazartesi günlerine göre ayarlamak takvimi çok mu zor?

Yani mantığı nedir bunun anlayamadık.

Pazartesi başlar Cuma bitmez mi okul dediğin…

MESAJ KUTUSU

Sayın Çelebi ILIK, özellikle bölgenizde sahte diploma suçlamasında eski bir siyasi hesaplaşmanın konuşulduğu, bir kooperatifin yolsuzluk olayında taviz vermemenizin neden olduğu konuşulmaya başlandı. Sahi 13 milyonluk zarar ödendi mi, buna neden olanlar da yargıda hesap verecek mi?

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Sayın Bertan ZAROĞLU, YDP’deki genel başkan adaylığı yarışmasında Talip Atalay’a büyük maddi destek sağladığınız ve kurultay sponsörlüğünü üstlendiğinizi öğrendik. Siz yine de intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu sakın unutmayın olur mu? Ama kurultay tarihine kadar da yeni sürprizlere hazırlıklı olmak gerek!

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Sayın Turgay AVCI, YÖDAK olarak diploma skandalıyla çalkalanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşunu bir mercek altına alın bakalım ilk günlerde kimler fazlasıyla ter dökmüş, kimlerin imzaları var, sonra kimler burada belli makamlara getirilmiş, biraz eşeleyin neler çıkacak altından!

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Sayın Talip ATALAY, parti kurultayının ertelenmesi sizin için epey hayırlı oldu çünkü şuanda yanınızda görülen çok sayıda kişinin parti delegesi bile olmadığı ortaya çıktı diye duyduk. Genel başkanlık seçiminde hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız ekibi çok daha sağlıklı bir şekilde kurmanız gerekiyor...

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Sayın Ünal ÜSTEL, Sivil Savunma’nın personel ve araç gereç eksiklikleri artık manşetlere taşınmaya başladığına göre bu güzide kuruma bir ziyaret gerçekleştirme zamanı geldi. Hayat kurtaran teşkilat çok daha fazla ilginize ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyor...

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Sayın Erhan ARIKLI, parti kurultay tarihinin değiştirilmesi konusunda diğer aday ile birlikte nerede,hangi makamda çok özel bir toplantı gerçekleştirdiniz, kamuoyu merak içinde bu sorunun cevabını bekliyor. Konu manşetlere de düştüğüne göre ayrıntılı bir açıklama yapmak gerekmez mi, yoksa bu mümkün değil mi?

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Salın Özdemir BEROVA, bazı üniversitelerin öğrenciden peşin aldıkları ve maliyeye yatırılması gereken sağlık fonu parasını yatırmadıkları, bu nedenle öğrencilerin büyük sıkıntı yaşadıkları konusunda şikayetler gelmeye başladı, bu kadar da yüzsüzlük olmaz gereğini yapmanız bekleniyor...

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Sayın Ferhat ATİK, kitaplarınızın bundan böyle ABD’de saygın eserler listesine girdiğini memnuniyetle öğrendik. Böyle bir onur herkese nasip olmaz, tebrik eder başarılı yayınlarınızın devamını temenni ederiz...

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Sayın Ahmet ÖZANT, Tabipler Birliği olarak estetik konusunda hazırlattığınız film hem alay konusu oldu hem de çelişkili bulundu. Bir çok hekim arkadaş da böyle bir açıklamanın kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünü paylaşıyor, kaş yapmak isterken göz çıkartmak böyle bir şey olsa gerek değil mi?

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Sayın Hasan KILIÇ, geçtiğimiz yıl içinde diploması sahte olan bir kadın akademisyen konusunda DAÜ’nün hala işlem başlatmamış olması kafalarda çeşitli soru işaretleri yaratmaya başlamış ki konuyla ilgili mesajlar gelmeye başladı...