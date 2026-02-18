Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Küçük Kaymaklı bölgesi ile devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, İsmail Beyoğlu Caddesin’de bugünden itibaren asfaltlama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince cadde trafik akışı tek şerit şeklinde olacak.

Açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olundu.