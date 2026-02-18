-Ercan’da uyuşturucu…

Ercan Havalimanı’nda dün KKTC’ye giriş yapmak isteyen A.G’nin (E-34) üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da mermi…

Öte yandan Ercan Havalimanı’ndan dün çıkış yapacak olan T.Z’nin (E-18) eşyalarında 9 mm çapında bir canlı mermi bulundu.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de sahte belge

Girne’de 12 Ocak’ta Y.K’nin (E-29) kira sözleşmesinin tarih kısmını sahteleyerek Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ettiği tespit edildi.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Bafra’da hırsızlık …

Bafra’da 20 Haziran 2024’te bir otelin kumarhanesinde M.İ’nin (E-44) yanlışlıkla yatırılan 7 bin doları kumarhanenin kasasından çekerek çaldığı belirlendi.

Zanlı, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

-İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

KKTC genelinde dün yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunan 10 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis soruşturması sürüyor.