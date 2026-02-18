-Ercan’da uyuşturucu…
Ercan Havalimanı’nda dün KKTC’ye giriş yapmak isteyen A.G’nin (E-34) üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
-Ercan’da mermi…
Öte yandan Ercan Havalimanı’ndan dün çıkış yapacak olan T.Z’nin (E-18) eşyalarında 9 mm çapında bir canlı mermi bulundu.
Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
-Girne’de sahte belge
Girne’de 12 Ocak’ta Y.K’nin (E-29) kira sözleşmesinin tarih kısmını sahteleyerek Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ettiği tespit edildi.
Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
-Bafra’da hırsızlık …
Bafra’da 20 Haziran 2024’te bir otelin kumarhanesinde M.İ’nin (E-44) yanlışlıkla yatırılan 7 bin doları kumarhanenin kasasından çekerek çaldığı belirlendi.
Zanlı, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı.
-İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı
KKTC genelinde dün yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunan 10 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Polis soruşturması sürüyor.