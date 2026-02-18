Karşıyaka’da ani rahatsızlık geçirerek yaşamını yitiren Philip Christopher McDuff'a (E-68) otopsi yapıldı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsa yapılan otopside ölüm sebebinin “sol ventrikül rüptürüne bağlı kalp tamponadı” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

-Karaoğlanoğlu’nda ani ölüm…

Öte yandan, Karaoğlanoğlu’nda ikamet eden Deniz Tunç (E-60) önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve siroz” olduğu belirlendi.