Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Berova, “11 Ayın Sultanı” olarak nitelendirilen Ramazan ayının manevi iklime ve toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ramazan’a kavuşmanın manevi huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan ayının sabır, paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri ön plana çıkardığını kaydeden Berova, bu mübarek ayın toplumda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Berova, mesajının sonunda Ramazan ayının ülkeye, millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve hayırlar getirmesini temenni etti.