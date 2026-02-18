Mutluyakalı: "Umudumuz çocuklarımızın kendilerini trafikte daha güvenli hissedebileceği bilgi donanımına erişmeleri”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimlerine yeniden başladı.

İlk eğitim Lefkoşa’daki Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerine verildi. Hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimler, 2025-2026 eğitim yılı sonuna kadar devam edecek. Hedef, iki ile üç bin arasında öğrenciye ulaşmak.

TKÖD Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, trafik kazalarıyla mücadelenin en önemli boyutlarından bir tanesinin eğitim olduğunu vurgulayarak, dernek olarak yaklaşık 15 yıldır Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere, zaman zaman da yetişkinlere yönelik eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

2025-2026 eğitim yılının ikinci dönemi için parkta eğitimlerin yeniden başladığını ifade eden Mutluyakalı, ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk İlkokulu’ndan üçüncü sınıf öğrencilerini konuk ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin hem teorik hem de minyatür trafik alanda gerçek trafikte karşılaşacakları levhalar, yol çizgileri ve diğer kurallar konusunda pratik eğitim alacağını dile getiren Mutluyakalı, “Umudumuz çocuklarımızın kendilerini trafikte daha güvenli hissedebileceği bilgi donanımına erişmeleridir” diye konuştu.

“Çocuklarımız gözbebeğimiz, geleceğimiz o yüzden onların trafikte herhangi bir zarar görmesini istemiyoruz” diyen Mutluyakalı, derneğin en önemli misyonlarından bir tanesinin de eğitim boyutunda kendilerine düşen görevi yerine getirmek olduğunu kaydetti.

Ders yılı sonuna kadar ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar olmak üzere iki ile üç bin arasında öğrenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini belirten Mutluyakalı, planlamaların Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde yapıldığını, ayrıca parkın yürütülmesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın katkıları olduğunu söyledi ve paydaşlara teşekkür etti.