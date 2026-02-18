Girne’de dün Şehit Kemal Cemal Sokak’ta, Halit Halvacı (E-20) yönetimindeki ZD 591 plakalı araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Nesim Can Tosun’a (E-8) çarptı.

Yaralanan çocuk hastanede müşahede altına alındı.

-İskele’de trafik kazası…

İskele-Ardahan an ayolunda dün Muhammad Hassan (E-26), yönetimindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Sürücü sol dizindeki kırık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

-Lefkoşa’da trafik kazası…

Lefkoşa’da dün Saifalnasr Khaled Salah Hamza (E-25) yönetimindeki araçla, Okan Karademir (E-40) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Motosiklet kazanın etkisiyle savrulup kaldırıma çıkarak Toprak Aydemir (E-21) ile Hikmet Utku Semerci (E-20)’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ile her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaya şahıslar acil serviste müşahede altına alınırken, motosiklet sürücüsü ise bel kırığı teşhisi ile sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.