Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından kurulan Acil Durum Müdahale Merkezi Ekibi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda verilen 40 saatlik kapsamlı ilk yardım eğitimini başarıyla tamamladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, eğitmen Safiye Yağlı İlgililer tarafından verilen eğitim, hem teorik hem de uygulamalı olarak 5 gün sürdü. Eğitime, LTB’nin farklı birimlerinde görev yapan ve Acil Durum Müdahale Merkezi’nde aktif rol alan personel katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı emeklerinden dolayı eğitim programını veren eğitmen Safiye Yağlı İlgililer’e teşekkür ederek teşekkür belgesini takdim etti.

Harmancı ile eğitmen İlgililer sınavda başarılı olan katılımcılara ilk yardım sertifikalarını takdim etti.

İlk yardım bilgisinin, olası kazalarda ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Harmancı, bu tür eğitimlerin hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, eğitimle birlikte belediye çalışanlarının, afet veya acil bir durumda profesyonel bir şekilde müdahale edebilecek donanıma sahip olmasının hedeflendiği belirtildi.