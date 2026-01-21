(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mikhail Gözdeoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda giriş işlemi yaptığı esnada rutin denetim yapan narkotik ekipleri eşliğindeki detektör köpek Lokum’un tepkisi üzerine farkı edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını, valizinde 2 gram hintkeneviri türü madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis memuru zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen davaları da kabul yönünde cevap verdiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini, KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Ali Yeğen ise suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.