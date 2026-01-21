(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Shahzad Shahzad yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serhan Yıldıran olguları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Haspolat’ta Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine Haspolat Sanayi girişinde bulunan boş bir mandıra içerisinde yapılan kontrolde mandıranın tamir edilen odasının içerisinde kalmakta olan Pakistan uyruklu Shahzad Shahzad’ın tespit edilerek yapılan muhaceret kontrollerinde 20.11.2020 tarihinden itibaren 1884 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 18.01.2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.