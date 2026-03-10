(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen,” zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Süleyman Bagtyyqrov yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde iş arkadaşı N.G.G.'ya “seks, seks” deyip cinsel tacizde bulunarak her iki eli ile kollarından tutup rafların arasına götürerek zorla alıkoyduktan sonra göğüslerini her iki eli ile sıkarak cinsel saldırıda bulunup, akabinde genç kadın kendini korumak için ellerini yüzüne götürdüğü esnada yüzüne sağ eli ile yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine 6 Mart’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürürken görüldüğünü kaydetti. Polis, ayrıca zanlının genç kadına olanları kimseye anlatmaması için para teklif ettiğine dair tanık ifadeleri aldıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.